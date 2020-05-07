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Банщикова и Макогон раскрыли подробности нового сезона сериала "Ищейка"

Анна Банщикова. Фото: instagram.com/banshikova_anna
Анна Банщикова и Александр Макогон рассказали о судьбе героев сериала "Ищейка". Продолжение популярного детектива обещает быть интересным.
прочитано 166 раз

По словам Банщиковой, в следующем, пятом сезоне теленовеллы, вновь появится ее младшая дочь Маша. Девочка продолжит играть роль сына центрального персонажа Александры Кушнир.

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Маленькая дочь Банщиковой сыграла мальчика в новом сезоне "Ищейки"

Партнер звезды сериала "Ищейка" Александр Макогон отметил, что маленькая Маша оказалась очень талантливой актрисой. Ребенок органично живет в кадре, малышке не требуется несколько дублей, как это обычно бывает с опытными артистами. "Ее только снимай", – сказал Макогон в прямом эфире инстаграм-аккаунта Банщиковой.

Александр также пообещал поклонникам продолжение любовной линии между главными героями. Персонажи Банщиковой и Макогона будут вместе, правда, в каком качестве пока неясно. Артист отметил, что при просмотре четвертого сезона "Ищейки" был крайне возмущен. Избранница его персонажа оставила ключи другому мужчине. Александра Кушнир предпочла Петра Иноземцева, роль которого исполнил Дмитрий Миллер.

Отметим, что Макогон и Миллер соперники только на экране. В реальной жизни знаменитости близко дружат. Сериал "Ищейка" можно смотреть онлайн на официальном сайте Первого канала.

Автор: 7 мая 2020, 10:44

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