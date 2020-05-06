Буря эмоций: звезда сериала "Великолепный век" показала годовалого сына

Актер уже несколько лет счастлив в браке с коллегой по цеху Фахрие Эвджен. Знаменитости познакомились на съемках сериала "Королек – птичка певчая". В картине они сыграли главные роли.
После двухлетнего романа Озчивит сделал Эвджен предложение. Два месяца влюбленные готовили пышное торжество. В июне 2017 года артисты стали мужем и женой, а в апреле 2019-го у пары появился первенец – сын Каран.
Став матерью, Фахрие Эвджен отодвинула карьеру на второй план и сконцентрировалась на семье. Бурак Озчивит оказался единственным добытчиком в семье. Артисту приходится много работать. Звезда сериала "Великолепный век" постоянно находится на съемках.
Пандемия коронавирусной инфекции и самоизоляция позволила знаменитости насладиться общением с родными. В личном "Инстаграм" Бурак Озчивит опубликовал фото наследника. В кадре запечатлен годовалый Каран. Мальчик указывает пальчиком на телевизор. Малыш узнал отца на экране. Судя по всему, ребенок уже привык, что его папа чаще появляется в кино, нежели дома.
Снимок, опубликованный Бураком Озчивитом вызвал бурю эмоций у пользователей Сети. Фото Карана получило около двух миллионов отметок "Нравится". Напомним, сериал "Великолепный век" можно смотреть онлайн на официальном сайте телеканала "Dомашний".
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