Хюррем-Султан из "Великолепного века" сообщила важную новость

Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли обрадовала поклонников. Актриса анонсировала проект со своим участием.

Исполнительница роли Хюррем-Султан рассказала, что фильм "Другая сторона", в котором она сыграла одну из главных ролей, скоро выходит на Netflix. Партнерами артистки по криминальной драме выступили Аслы Энвер и Озджан Дениз.

Премьера картины "Другая сторона" состоялась еще в декабре 2017 года. Теперь ленту смогут посмотреть не только в Турции.

Поклонники звезды сериала "Великолепный век" пришли в восторг от новостей. Мерьем Узерли в последние годы редко появляется на экранах.

Сегодня звезда сериала "Великолепный век" снимается в новом проекте с красавцем Чагларом Эртугрулом. Артист известен работой в сериале "Любовь на показ". Режиссером ленты выступает известный режиссер Олгун Оздемир. Название фильма пока держится в тайне.

Отметим, что Мерьем Узерли сейчас живет в Германии. Актриса воспитывает шестилетнюю дочь Лару. Звезда родила девочку от турецкого бизнесмена Джана Атеша. С отцом малышки Узерли рассталась еще до появления той на свет. Стоит отметить, что предприниматель активно участвует в судьбе маленькой Лары. Напомним, сериал "Великолепный век" можно смотреть онлайн на официальном сайте телеканала "Dомашний".