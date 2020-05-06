У звезды сериала "Не родись красивой" Петра Красилова обнаружен коронавирус

Минувшим вечером актер вызвал скорую помощь. Прибывшая бригада врачей решила забрать звезду сериалов.
Петра Красилова отвезли в клинику. В медицинском учреждении знаменитости сделали компьютерную томографию легких и другие исследования.
Результаты анализов удручающие. У Красилова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.
Сейчас Петр находится на домашнем лечении. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Напомним, Петр Красилов заслуженный артист России. В 1999 году знаменитость окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. В кино Красилов дебютировал в 2003 году. Актер сыграл в сериале "Бедная Настя" одну из главных ролей – князя Михаила Репнина. Проект принес Петру любовь телезрителей. В теленовелле также снялись: Елена Корикова, Даниил Страхов, Ольга Остроумова и Екатерина Климова.
Популярность актера выросла после появления в сериале "Не родись красивой". Знаменитость сыграла Романа Малиновского – одного из ключевых персонажей.
Напомним, по состоянию на 6 мая в Москве было зафиксировано 85973 случая инфицирования COVID-19. Из них выздоровело 8458 человек. С начала пандемии коронавирусной инфекции скончалось 866 жителей столицы.
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