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Маскирует недостатки внешности или характера: Федункив о важности чувства юмора

Марина Федункив. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Реальные пацаны" и шоу "Comedy Woman" Марина Федункив считает, что женщинам не надо бояться быть смешными. Артистка подчеркнула, что остроумие много раз спасало ее в сложных ситуациях.
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Знаменитость уверена, что хорошее чувство юмора часто маскирует недостатки характера или внешности. Более того, эта психологическая особенность притягивает людей.

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По словам Марины Федункив, умению забавлять можно научиться. "Нужно относиться к себе с пониманием и адекватно себя оценивать, ну а дальше уже работать над собой по ситуации", – сказала артистка.

Марина считает, что современные стандарты красоты и успешности лишили многих дам неповторимости, изюминки. Федункив отмечает, что специально не пытается быть смешной. Знаменитость добавила, что хорошее чувство юмора не лишает представительницу прекрасного пола женственности.

Не так давно звезда сериала "Реальные пацаны" решила попробовать собственные силы в вокале. Артистка и ее команда долго подбирали репертуар. В итоге знаменитость остановила свой выбор на жизнерадостных и юмористических песнях. "Я ведь прекрасно понимаю, что я – поющий персонаж, а не певица в полном смысле этого слова", – сказала Марина Федункив.

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Публикация от Марина Федункив (@marina_phedunkiv)

Остроумие не раз спасало звезду сериала "Реальные пацаны" в неловких ситуациях. С актрисой они происходят регулярно. Такие эпизоды Марина Федункив делит на два типа: ситуации, которые она создала сама, и ситуации, происходящие вокруг независимо от нее, сообщает портал graziamagazine.ru

Автор: 6 мая 2020, 12:26

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