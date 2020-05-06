Звезду сериала "Папины дочки" контузило из-за взрыва

Звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова рассказала о работе над фильмом "Крепкая броня". Артистка призналась, что на площадке ей и ее коллегам пришлось несладко.

В картине Дарья сыграла главную женскую роль – танкистки Наталии Бондаревой. Прототипом этого персонажа стала Мария Октябрьская, которая во время Великой Отечественной войны оплатила сборку танка Т-34. Управляя бронированной машиной, Мария отправилась на фронт. Женщина хотела отомстить за погибшего супруга.

"На самом деле страшно представить, через что такие женщины были вынуждены пройти на войне", – отмечает Дарья Мельникова. По словам актрисы, просто залезть и выбраться из танка – уже испытание. Женщинам постоянно приходилось находиться в духоте и пыли. "Ужасно неудобный комбинезон, жуткие кирзовые сапоги, которые все время натирают..." – рассказала звезда сериала "Папины дочки".

Мельникова призналась, что сниматься в ленте "Крепкая броня" согласилась сразу. Артистке очень понравился сценарий. Все трюки, кроме вождения танка, актеры выполняли самостоятельно. Во время одного из них Дарья Мельникова пострадала.

Актриса и исполнитель главной мужской роли Константин Белошапка случайно оказались недалеко от места взрыва. "У нас случилась легкая контузия, заложило уши", – поведала Дарья Мельникова.

Добавим, что фильм "Крепкая броня" покажут 6, 7 и 8 мая на Первом канале. Драма режиссера Юрия Лейзерова расскажет историю участников танковой битвы на Курской дуге. Картина повествует о юном танкисте Василии Русакове. Его сыграла звезда сериала "Гранд" Константин Белошапка, сообщает 7 Дней.ru.