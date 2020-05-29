Сычев из "Физрука" отбил жену у другого

Зрители знают артиста по ролям в сериалах "Физрук" и "Бумер". Известность, как и любовь, пришли к артисту далеко не сразу. Впервые он женился еще в юности. Как отмечает звезда, это был студенческий роман.
С первой супругой Ариной Владимир Сычев познакомился на дискотеке. Пара заключила союз, когда невесте еще даже не исполнилось 18 лет. Артист говорит, что инициатива отправиться в загс принадлежала девушке. Брак продержался недолго.
Второй женой актера стала Алеся Великанова, их отношения складывались очень непросто. На момент знакомства оба были несвободны. В итоге Владимир Сычев отбил возлюбленную у другого.
Артист в эфире шоу "Судьба человека" вспомнил момент, который сблизил их с будущей супругой. Они ехали в машине и попали в аварию. Сложности сплотили пару. Актер понял, что эта женщина должна быть его.
Алеся Великанова помогла Владимиру Сычеву вернуться в профессию – супруга безоговорочно верила в успех артиста, и не ошиблась. После роли владельца сомнительного заведения по кличке Псих в сериале "Физрук" он проснулся знаменитым.
У пары долго не получалось завести детей. Артист впервые стал отцом в 39 лет. Как отметил актер в программе "Судьба человека", теперь у них с женой уже две дочери – Анечка и Машенька.
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