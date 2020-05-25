Пилотный эпизод сериала "Друзья" с треском провалился из-за смеха за кадром и отсутствия логики

Сериал "Друзья" выходил на экраны целых десять лет и завоевал сердца миллионов зрителей по всему миру. Ситком признан одним из лучших проектов за всю историю американского телевидения. Однако пробный эпизод сериала с треском провалился.

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