Пилотный эпизод сериала "Друзья" с треском провалился из-за смеха за кадром и отсутствия логики

Пилотную серию "Друзей" презентовали 22 сентября 1994 года. Эпизод транслировался на канале NBC, шел 30 минут и отличался от стартовой серии, которую впоследствии увидели зрители.
Пилотная версия оказалась катастрофически плохой. После премьеры газета The New York Times опубликовала разгромную рецензию на "Друзей". Пробный эпизод раскритиковали за отсутствие логики и мотивации у персонажей.
Например, зрители не могли понять, зачем Рейчел ищет подругу Монику, а после просится пожить у нее. О том, что девушка сбежала с собственной и свадьбы и скрывается от жениха и родственников, не говорилось.
Также аудитория задавалась вопросом, почему дверь в квартиру девушек всегда открыта. Особенное раздражение вызывал громкий закадровый смех. Он, по мнению зрителей, звучал невпопад.
Сценаристы сериала "Друзья" Дэвид Крэйн и Марта Кауффман признавались в одном из интервью, что пробный эпизод выпускался как первый и последний. Создатели до последнего не верили в успех своей идеи.
Крейн и Кауффман мечтали сделать ситком о шести молодых людях, которые проводят много времени в кафе. Авторы создавали проект для тех, кто, как и герои сериала "Друзья", только начинает жить самостоятельно.
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