Исполнители ролей Жади и Лукаса из сериала "Клон" воссоединились на 15-летии сына

Звезды сериала "Клон" устроили сыну шумный праздник. Наследнику Джованны Антонелли и Мурилу Бенисиу исполнилось 15 лет.

Джованна и Мурилу забыли о былых обидах и недопонимании. Они на один день воссоединились ради общего сына Пьетро. 15-летие отпрыска звезды сериала "Клон" отпраздновали в домашней атмосфере. Гости, наплевав на карантин из-за коронавируса, собрались в квартире Антонелли.

На вечеринке также присутствовали дети Бенисиу и Антонелли от других браков. Девятилетние дочки-близнецы артистки, София и Антония, помогали старшему брату задувать свечи на торте. Напомним, девочек актриса родила от нынешнего гражданского мужа, режиссера Леонардо Ногейра. Поздравить Пьетро приехал и 23-летний Антонио – отпрыск Мурилу Бенисиу от отношений с коллегой по цеху Алессандрой Негрини.

Напомним, Джованна Антонелли и Мурилу Бенисиу познакомилась на съемках сериала "Клон", они играли влюбленных Жади и Лукаса. Экранный роман перерос в реальный. В мае 2005 года знаменитости стали родителями очаровательного малыша, которого назвали Пьетро.

К моменту рождения сына отношения Антонелли и Бенисиу разладились. Ходят слухи, что артист не был верен избраннице, а та, в свою очередь, изводила его обоснованной ревностью. Когда Пьетро было несколько месяцев, его родители расстались.

Отметим, что звездам сериала "Клон" разойтись без взаимных обид не удалось. Спустя время поле расставания с Бенисиу Антонелли вышла замуж за американского бизнесмена. С новым мужем артистка собиралась переехать в США. Мурилу не хотел расставаться с сыном. Разгорелся большой скандал. Спор за право опеки над ребенком дошел до суда. Шумиха негативно повлияла на отношения бразильской артистки и американского предпринимателя, этот брак Джованны распался.