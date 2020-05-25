Лишний вес и седина изменили звезду сериала "Клон" Мурилу Бенисиу

Звезда сериала "Клон" Мурилу Бенисиу перестал обращать внимание на собственный внешний вид. Артист очень поправился и больше не стесняется седины.

Мурилу Бенисиу 47 лет. В последние годы артист расслабился и перестал следить за собой. Так, по крайней мере, считают его поклонники.

В 2019 году на экраны вышел новый сериал с участием звезды сериала "Клон". В теленовелле "Любовь матери" знаменитость сыграла одну из главных ролей. Тогда фанаты не узнали любимца: он поправился и выглядел нездоровым.

Более того, Мурилу Бенисиу перестал публиковать в соцсетях свежие снимки. Ранее звезда сериала "Клон" баловала подписчиков фотоотчетами из спортивного зала, например. Во время занятий компанию артисту всегда составляла возлюбленная, 42-летняя Мануэла Диас.

Впрочем, звезда сериала "Клон", судя по всему, совсем не переживает из-за ушедшей привлекательности. Мурилу много снимается. Даже с лишним весом он остается востребован у продюсеров. Кроме того, артисту дают театральные роли, иногда он сам выступает в качестве режиссера.

У Мурилу Бенисиу двое детей. В отношениях с артисткой Алессандрой Негрини у знаменитости есть сын Антонио. Первенцу Мурилу уже 22 года. Младшему отпрыску актера, Пьетро, 15 лет. Этот ребенок появился в браке Мурилу Бенисиу с коллегой по сериалу "Клон" Джованной Антонелли.