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Сериалы

Сын Жади и Лукаса из "Клона" вырос невероятно привлекательным

Джованна Антонелли. Фото:instagram.com/giovannaantonelli
Наследнику звезд сериала "Клон" Джованны Антонелли и Мурилу Бенисиу уже 14 лет. Родители принимают активное участие в жизни подростка.
прочитано 176 раз

Около 20 лет назад на экраны вышла многосерийная бразильская мелодрама "Клон". Сериал стал популярным далеко за пределами страны. Миллионы людей по всему миру следили за историей любви главных героев Лукаса и Жади.

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Пикантности ситуации добавлял тот факт, что актеры, играющие влюбленных, были вместе и в реальности. В мае 2005 года у Джованны Антонелли и Мурилу Бенисиу родился сын.

К сожалению, появление малыша отношения пары не скрепило. Когда Пьетро Бенисиу-Антонелли было всего несколько месяцев, его родители расстались.

Разошлись звезды сериала "Клон" с большой обидой друг на друга. Долгие годы Джованна и Мурилу спорили из-за ребенка. Дело в том, что актриса влюбилась в американского бизнесмена и захотела переехать с ним в США. Перспектива расставания с наследником не радовала Бенисиу. Он всячески препятствовал отъезду мальчика. Знаменитости вели долгие разбирательства в суде.

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Публикация от Giovanna Antonelli (@giovannaantonelli)

Со временем страсти улеглись. В личной жизни Джованны Антонелли произошли перемены, она осталась на родине. Звезда сериала "Клон"сошлась с режиссером Леонарду Ногейра. Новому возлюбленному актриса подарила двух дочерей.

Мурилу Бенисиу крепкие отношения построить так и не смог. Артист много лет встречался с коллегой по цеху Деборой Фалабеллой, но эти отношения не прошли проверку на прочность.

Сегодня сын Жади и Лукаса живет с мамой Рио-де-Жанейро. Он вырос настоящим красавцем. Подросток часто гостит у отца. Наследник знаменитости увлекается скейтбордингом и серфингом. Пьетро очень привязан к старшему брату по папе - Антонио. 22-летний сын Мурилу Бенисиу от первого брака уже начал делать кинокарьеру. Не так давно артист и его отпрыск вместе снялись в сериале "Любовь матери".

Мурилу Бенисиу не скрывает, что самое важное в его жизни – это наследники. Он всегда рад видеть сыновей в своем доме, каждого там ждет личная комната. Со временем актеру сериала "Клон" удалось наладить общение с экс- избранницей. По словам Бенисиу, Антонелли остается важной частью его судьбы.

14 февраля 2020, 15:26

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