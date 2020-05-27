Звезда "Клона" Стефани Бриту раскрыла пол будущего ребенка

Российские зрители знают Стефани Бриту, как исполнительницу роли Самиры в популярном бразильском сериале "Клон". На момент съемок теленовеллы артистке было всего 14 лет.
В июне Стефани отпразднует 33-летие. В последнее время Бриту почти не занимается карьерой. Знаменитость сконцентрирована на семье. Звезда сериала "Клон" уже несколько лет встречается с юристом Игорем Рачковским. Не так давно влюбленные сообщили о скором пополнении.
Накануне Стефани и Игорь узнали пол будущего ребенка. В "Инстаграм" Бриту сообщила, что ждет сына. Будущие родители уже выбрали имя крохе, правда, его они пока держат в секрете.
Звезда сериала "Клон" призналась, что беременность дарит невероятные эмоции. Артистка с юмором отметила, что теперь ее страница в соцсети будет посвящена сыну.
Напомним, что звезда сериала "Клон" Стефани Бриту встретила Игоря Рачковского в непростой период – после скандального развода. В 2009 году актриса пошла под венец с футболистом Алешандре Пату. Избранник Бриту играл за клуб "Милан".
Брак знаменитости просуществовал меньше года. Стефани узнала о неверности любимого. При разводе звезда сериала "Клон" требовала у изменника ежемесячное содержание. Судебная тяжба затянулась, адвокаты вытянули из артистки все деньги, но так ничего и не добились.
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