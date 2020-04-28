"Актрисам необязательно теперь быть идеальными": Снигирь показала фото без ретуши

Звезда кино и сериалов порассуждала о естественной красоте. По мнению Юлии Снигирь, вокруг стало "слишком много фотошопа".

Артистка считает, что люди уже стали забывать, как выглядят обычные лица. Юлия Снигирь вспомнила о том, как снимали голливудских звезд прошлого Марлен Дитрих или Грету Гарбо. На крупных планах техники выставляли такой яркий свет, что разглядеть недостатки на лице актрис было невозможно. Знаменитости тогда казались идеальными, нереальными и недоступными.

Вспомнила Юлия Снигирь и о Мэрилин Монро. Известно, что голливудская дива хорошенько поработала над своей внешностью прежде, чем прославиться.

Снигирь считает, что времена безупречных знаменитостей прошли. Сегодня звезды более приближены к своим зрителям и слушателям. "Стали появляться рекламные кампании с обычными женщинами, а не супермоделями. Актрисам необязательно теперь быть идеальными", – добавила она. Тем не менее, совсем отказаться от ретуши снимков, например, многим психологически сложно.

Сама Юлия Снигирь фотошопом не пользуется. Между тем она многое делает, чтобы выглядеть в кадре привлекательно. Актриса показала фото, которое, по ее уверениям, не обрабатывалось. Между тем она заметила, что подобрала идеальное освещение, взяла хорошую камеру и выбрала удачный ракурс. "И у меня накрашены ресницы. Можно ли назвать это фото естественным?" – задалась вопросом Юлия Снигирь.