У звезды "Папиных дочек" увеличились "особо мягкие места"

Звезда сериала "Папины дочки" поправилась на карантине. Лиза Арзамасова стала больше готовить.

Артистка призналась, что в последнее время ее беспокоят "бурундучьи щечки", которые выросли за время самоизоляции. По словам Лизы Арзамасовой, лишние килограммы появились и в других "особо мягких местах".

Знаменитость отметила, что периодически делает упражнения, однако толку от них мало, ведь ее питание изменилось. "Я никогда столько не готовила и не успевала столько всего съесть", – поведала звезда сериала "Папины дочки". Артистка подчеркнула: у нее впервые за долгое время есть полноценные завтрак, обед и ужин.

Ранее в интервью Лиза сказала, что старается не ограничивать себя в еде. Какие-либо запреты на этот счет знаменитость не приемлет. По ее мнению, они делают человека несчастным.

"Я просто люблю ту еду, которую принято называть здоровой, и знаю свою норму – сколько нужно съесть, чтобы чувствовать себя и сытой, и легкой", – отметила артистка. Если Лиза решает съесть что-либо вредное, то затем обязательно "наказывает" себя походом в фитнес-клуб.

Спортом Арзамасова занимается всегда, когда выдается возможность. Утром артистка делает зарядку, а вечером приходит в зал. На морском отдыхе Лиза Арзамасова любит ранние пробежки. Напомним, сериал "Папины дочки" можно смотреть онлайн на официальном сайте телеканала СТС.