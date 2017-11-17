Полежайкин из "Папиных дочек" похудел и стал неузнаваем

Актер Михаил Казаков прославился благодаря роли незадачливого Полежайкина из сериала "Папины дочки". Артиста отличали большой рост и весьма крупное телосложение. Однако сейчас 29-летний актер сильно похудел и стал неузнаваем.
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