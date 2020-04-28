Преобразившаяся звезда "Папиных дочек" стала копией Мэрилин Монро

Ситком "Папины дочки" закончился около семи лет назад. История о разведенном отце семейства и его пяти детях тронула сердца телезрителей. Актеры, сыгравшие главные роли в теленовелле, стали звездами, за их личной и творческой жизнью до сих пор пристально следят.
Актриса Мирослава Карпович порадовала подписчиков личного инстаграм-аккаунта свежим снимком. На фото знаменитость позирует в черном топе и коротких шортах с высокой талией. Интересно, что Мирослава, которую многие привыкли видеть брюнеткой или шатенкой, внезапно появилась светловолосой.
Знаменитость призналась, что хотела воссоздать образ американской поп-дивы Мадонны, но в результате стала больше похожа на Мэрилин Монро. Пост Мирослава Карпович сопроводила хештегами "я могу быть разной", "есть порох", "я все еще в форме", "куда кривая выведет".
Подписчики положительно оценили преображение актрисы. "Ты прекрасна (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Огонь🔥🔥🔥", "Великолепна!", "🔥Ух ты блондинка!!! 😘Тебе идет !!¡ 😊😘❤️🌹🦋", "Да это же Мерлин Монро восстала из мертвых😹💖💖", – писали поклонники Мирославы Карпович. Напомним, сериал "Папины дочки" можно смотреть онлайн на официальном сайте телеканала СТС.
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