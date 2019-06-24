Звезда "Папиных дочек" устроила эротические танцы в Тунисе
"Колыбельная тунисского настроения. Всем добрых снов или доброй бессонницы", – подписала видео артистка. Судя по всему, пост Лизы Арзамасовой лишил сна поклонников-мужчин.
Реакция пользователей соцсети на пикантный ролик не заставила себя долго ждать. "Слишком горячо. Теперь точно не усну", "Арзамасова, не смущай подписчиков!", "Лиза-Антреприза-Красивая каприза", – приводит комментарии подписчиков Лизы Арзамасовой Пятый канал.
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