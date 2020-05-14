"Хотела умереть красиво": Волкова в красном пеньюаре рискнула жизнью

В сериале "Разбитое зеркало" актриса работала без дублера. Екатерина Волкова сама выполнила сложный трюк.

В теленовелле "Разбитое зеркало" Екатерина сыграла Елену – лучшую подругу главной героини. По сценарию персонаж Волковой пытается наложить на себя руки.

Сцену снимали у бассейна. Технически она была очень сложной. Чтобы добиться идеального кадра, знаменитости пришлось раз за разом падать в воду и рисковать жизнью. За работой артистки следили профессионалы.

"Она надела на себя красный пеньюар, хотела умереть красиво, но потом передумала. У меня была тренировка, когда я с мастером погружалась под воду, меня учили все это делать", – поделилась Екатерина Волкова.

Отметим, что события картины "Разбитое зеркало" развиваются в течение нескольких десятилетий. Атмосферу прошлого в кадре создавали костюмы, грим, декорации и реквизит. Интересно, что Елену в молодости сыграла дочь Екатерины Волковой, Валерия.

В работе над сериалом "Разбитое зеркало" был использован способ многокамерной съемки. Он позволяет снять сцену с одного дубля. Несколько камер снимали артистов в разной крупности, чтобы потом можно было смонтировать. Актерам приходилось подолгу репетировать.