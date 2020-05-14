"Хотела умереть красиво": Волкова в красном пеньюаре рискнула жизнью

В теленовелле "Разбитое зеркало" Екатерина сыграла Елену – лучшую подругу главной героини. По сценарию персонаж Волковой пытается наложить на себя руки.
Сцену снимали у бассейна. Технически она была очень сложной. Чтобы добиться идеального кадра, знаменитости пришлось раз за разом падать в воду и рисковать жизнью. За работой артистки следили профессионалы.
"Она надела на себя красный пеньюар, хотела умереть красиво, но потом передумала. У меня была тренировка, когда я с мастером погружалась под воду, меня учили все это делать", – поделилась Екатерина Волкова.
Отметим, что события картины "Разбитое зеркало" развиваются в течение нескольких десятилетий. Атмосферу прошлого в кадре создавали костюмы, грим, декорации и реквизит. Интересно, что Елену в молодости сыграла дочь Екатерины Волковой, Валерия.
В работе над сериалом "Разбитое зеркало" был использован способ многокамерной съемки. Он позволяет снять сцену с одного дубля. Несколько камер снимали артистов в разной крупности, чтобы потом можно было смонтировать. Актерам приходилось подолгу репетировать.
Популярные темы форума
хочу в Америку
Сестер Хачатурян могут отпустить? Убийство или самооборона?
без подарка на свадьбу
Хамелиона
Кто заразил Пескова коронавирусом? Не грозит ли это Владимиру Путину?
"врач" из америки
Форум
COVID-19
А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
Чиво Яна Рутковская такая скандальная дива по любой мелочи выражает недовольство в письменной форме ? Может надо быть проще?