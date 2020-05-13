Взять ответственность за собственную жизнь: Гусева распутывает тайны 20-летней давности

Скоро на телеэкраны выйдет новый остросюжетный сериал "Разбитое зеркало". Главную роль в картине исполнила популярная актриса Екатерина Гусева.

По словам Гусевой, ее персонаж в сериале, Даша, всегда была ведома и привыкла прятаться за мужским плечом. Между тем обстоятельства вынуждают ее стать самостоятельной и взять ответственность за собственную жизнь.

Екатерина Гусева призналась, что ей нравится, как в сериале держится интрига. Артистка надеется, что зритель вовлечется в историю, будет строить догадки и предвкушать развитие событий.

По сюжету сериала в лесу обнаруживают тело исчезнувшей много лет назад женщины-почтальона. В сумке умершей находят письма, которые отправляют адресатам. Одно из них предназначается главной героине Даше. Это сообщение ей когда-то написал возлюбленный Олег.

Письмо меняет жизнь героини. Женщина понимает, что жених, которого она много лет считала погибшим, жив. Если бы она получила это письмо вовремя, то не вышла бы замуж за Мирона, которого никогда не любила. Дарья начинает собственное расследование. Она пытается распутать тайны 20-леней давности. Героиня Екатерины Гусевой осознает, что ее муж, подруга и брат – совсем не те, кем она их считала. Параллельно Дарья знакомится с Павлом. В городе мужчина проездом и задерживаться не планирует. Он приехал, чтобы отомстить давнему врагу.

Сериал "Разбитое зеркало" будет транслироваться на телеканале "Россия 1" с 18 мая в 21:20 по мск. Также в теленовелле снялись: Александр Лазарев-младший, Екатерина Волкова и другие.