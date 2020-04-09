Попов из "Полицейского с Рублевки" о Петрове: Очень замкнутый по жизни

По словам Романа Попова, Александр Петров "очень замкнутый по жизни". Исполнителю роли Игоря Мухича приятнее было работать с Сергеем Буруновым. "С Сережей мы нашли общий язык достаточно быстро, практически сразу", – цитирует его ANews.
Александр Петров покинул проект "Полицейский с Рублевки" летом 2019 года. По словам авторов сериала, сюжетная линия Гриши Измайлова подошла к концу. Герой женился на избраннице и уехал с ней за рубеж.
На съемках "Полицейского с Рублевки" Петров стал близким другом Бурунова. Сергей 6 марта отметил день рождения – ему исполнилось 43 года. Среди гостей был и Александр. Он подарил приятелю набор футболок с собственными изображениями и забавными надписями.
Пятый сезон "Полицейского с Рублевки" с 6 апреля транслируется по ТНТ. Ранее теленовеллу показывал платный онлайн-кинотеатр. Добавим, что сериал о стражах порядка можно смотреть онлайн на видеосервисе PREMIER.
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