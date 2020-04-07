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Обнародована дата премьеры сериала "Зулейха открывает глаза"

Фото: Пресс-служба
Стала известна дата премьеры многосерийной картины "Зулейха открывает глаза". Сценарий теленовеллы основан на одноименном романе, автором которого является Гузель Яхина.
прочитано 227 раз

Книга "Зулейха открывает глаза" была опубликована в 2015 году. Она быстро завоевала любовь читателей и получила несколько престижных литературных премий. В 2017-м телеканал "Россия 1" начал работу над экранизацией романа.

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Суровые виды Сибири решено было снимать в Татарстане и Пермском крае. Описываемые события происходят на берегу Ангары. Добираться до реки долго, да и работать рядом с ней неудобно, поэтому съемочную площадку организовали на Каме.

Специально для сериала "Зулейха открывает глаза" киношники выстроили целый поселок Семрук. В книге, по словам создателей, нет описания населенного пункта, поэтому художники-постановщики вдохновлялись работами знаменитого советского архитектора Константина Мельникова.

Чтобы воссоздать мир, описанный в романе Яхиной, художникам сериала пришлось сильно потрудиться. Реквизита, найденного на барахолках, было так много, что перевозили его на двух автомобилях.

Киношникам удалось отыскать старинное боевое оружие, например, винтовки 1885 года выпуска. Работали на площадке сериала "Зулейха открывает глаза" не только люди, но и животные: дрессированные медведь и волк, а также лошади.

Фото: Пресс-служба

Главные роли в картине исполнили Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Роза Хайруллина, Юлия Пересильд, Роман Мадянов, Евгений Морозов, Александр Баширов. Режиссером фильма выступил Егор Анашкин. Премьера многосерийной ленты "Зулейха открывает глаза" состоится 13 апреля в 21:00 мск на телеканале "Россия 1".

Автор: 7 апреля 2020, 11:01

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