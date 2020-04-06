Звезду сериала "Физрук" затравили после появления в новом эпизоде "Холостяка"

Полину Гренц упрекнули в наличии лишнего веса. Поклонницы шоу "Холостяк" отметили, что звезде "Физрука" надо срочно худеть.
Артистка решила ответить критикам в "Инстаграм". Звезда опубликовала фото со съемок реалити-шоу: Полина запечатлена с розой в руке. Гренц подчеркнула, что снимки не ретушировала – на них она такая, как есть.
"Худые вы мои, прежде чем оскорблять и советовать мне похудеть, почитайте инфу, что камеры прибавляют лишние килограммы. А что мне делать с моим телом, я разберусь", - осадила недоброжелателей звезда сериала "Физрук".
После этого Полина показала в "Сторис", как работает над собой. Карантин знаменитость проводит с пользой для фигуры. Каждый день Гренц выполняет комплекс упражнений, состоящий из приседаний, отжиманий, планки и подъемов таза.
Не забыла звезда и поиронизировать: она написала, что после занятий спортом съела пиццу, чтобы восполнить утраченные калории. Напомним, сериал "Физрук" можно смотреть онлайн на видеоплатформе PREMIER.
Популярные темы форума
О кошках
Нужен совет
Если у меня 37.8 вызывать врача?
Хочу богатого мужика
Из какого вы города?
Главный врачь комунарки заболел коронавирусом.
Карантин и соседи
Как не потолстеть на карантине?
Обращение президента
Джиган и Самойлова разводятся