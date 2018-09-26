"Вот мои жирные ляжки!": полуголая звезда "Физрука" показала свои формы

Звезда сериала "Физрук" Полина Гренц решила, что будет любить себя такой какая она есть. Девушке надоело истязать себя тренировками и диетами.



Артистка с ужасом вспоминает свою борьбу за стройное и подтянутое тело. Звезда поняла, что бег, которым она истязала себя не дал никаких результатов.



"Я подумала, зачем я это с собой делаю, зачем я занимаюсь физическим насилием над собой. С сегодняшнего дня я не хочу изнурять себя! Да, я буду правильно питаться, но и буду позволять себе "вкусняшки" Да, я считаю себя толстой! Но это от головы! Я хочу полюбить себя такой, какая я есть! Я надеюсь, что в этом огромном мире найдется человек, который полюбит меня такой, какая я есть! И я не хочу больше стесняться своего тела!" – заявила девушка и сорвала с себя толстовку.

"Вот мой живот! Вот моя жирные ляжки!" – эмоционально комментировала Полина, как ей кажется свои недостатки. Она отметила, что больше не будет стараться сделать из себя недостижимый идеал.