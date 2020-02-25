Звезда сериала "Физрук" указала на тайну отношений

А марте 2020 года на телеканале ТНТ выходит новый сезон шоу "Холостяк", участие в котором принимает звезда сериала "Физрук" Полина Гренц. Актриса рассказала о своем взгляде на секрет успешных отношений.

Полина Гренц стала известна на всю Россию благодаря роли Саши Мамаевой в сериале "Физрук". Кроме того, она успела сняться в сериале "Мамочки" и короткометражке "Туфли". Нельзя забывать и о книге, которую талантливая актриса написала в возрасте 24 лет.

Теперь Полина Гренц возвращается на экраны телезрителей по всей стране благодаря своему участию в новом сезоне шоу "Холостяк" на ТНТ. Вместе с другими претендентками она поборется за сердце столичного стоматолога Антона Криворотова.

О том, как сложатся взаимоотношения зубных дел мастера и красавицы-актрисы, можно будет говорить уже по ходу шоу. Пока же сама Полина Гренц раскрыла свое видение на тайну правильных отношений. Для нее идеалом является наличие понимания между партнерами, легкость, нежность, а также свобода и уважение чужого личного пространства возлюбленными.

Одновременно с этим актриса, судя по всему, смотрит на возможное появление в своей жизни отношений как на некое испытание. "Хочу влюбиться и выйти из зоны комфорта, открыть для себя новые грани отношений между мужчиной и женщиной", – цитирует StarHit.ru Полину Гренц.

Напомним, шоу "Холостяк" продлился уже на седьмой сезон. Каждый раз программа становится источником для многочисленных обсуждений, слухов и скандалов. Тем временем сериал "Физрук" также продолжает приковывать к себе внимание многочисленных поклонников. Известно, что съемки нового сезона уже ведутся. Пока же создатели ленты предлагают обратить внимание на другие проекты студии, в частности – на сериал "Патриот", премьера которого состоится 10 марта.