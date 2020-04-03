Как переживают самоизоляцию в доме звезды "Великолепного века"

Звезда сериалов "Основание: Осман" и "Великолепный век" Бурак Озчивит рассказал, как он и его жена справляются с домашними делами во время карантина. Супруги поровну разделили обязанности.

Избранница знаменитости Фахрие Эвджен, которая известна благодаря роли в многосерийной картине "Королек – птичка певчая", взяла на себя приготовление еды, глажку и составление списка покупок. В обязанности Бурака Озчивита входит уборка виллы, стирка и поездки в супермаркет.

За маленьким сыном они тоже присматривают по очереди. Утром с Караном занимается Фахрие, вечером с ним сидит Бурак, сообщает портал RusTurkey. Лишний раз знаменитости стараются не покидать дом.

Бурак Озчивит в браке с Фахрие Эвджен с 2017 года. Знаменитости познакомились на съемках сериала "Королек – птичка певчая", где исполнили главные роли. В интервью они говорили, что взаимное притяжение возникло сразу.

Долгое время артисты сдерживали чувства друг к другу, ведь Бурак Озчивит был несвободен. Актер встречался с моделью Джейлан Чапа, племянницей очень влиятельного в Турции бизнесмена.

Отношения Озчивита и Чапа испортились из-за ревности. Девушка постоянно контролировала возлюбленного, приезжая на съемки. Бурака, который не давал повода, такое поведение раздражало.

Финал отношений ознаменовался скандалом из-за того, что Бурак Озчивит пригласил на роль в фильме, где выступал продюсером, Фахрие Эвджен. В картине "Любовь похожа на тебя" они сыграли влюбленных. Экранный роман быстро перерос в реальный.

Напомним, что сериал "Великолепный век" можно смотреть онлайн на официальном сайте телеканала "Dомашний".