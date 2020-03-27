Поклявшийся больше не жениться Рустем-паша из "Великолепного века" закрутил очередной роман

Озан Гювен и его девушка попали в объектив папарацци во время свидания. Имя избранницы знаменитости неизвестно. Между тем, по словам очевидцев, пассия звезды "Великолепного века" очень хороша собой. Отметим, что таинственная незнакомка не раз сопровождала Озана Гювена на публике.
Говорить с журналистами о новой девушке артист не захотел. Он попросил не приближаться к нему из-за риска заражения коронавирусом, сообщает bursahakimiyet.com.
Ранее Озану Гювену приписывали роман с коллегой по съемочной площадке сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли. Артистка говорила журналистам, что испытывала чувства к Озану, но тот держал ее на дистанции.
Озан Гювен был женат. Его экс-супруга – режиссер и сценарист Тюркан Дерья. Они расписались, когда избранница артиста была на шестом месяце. Брак распался спустя 11 лет. После развода звезда сериала "Великолепный век" заявила, что будет любить бывшую супругу до конца жизни и поклялась больше никогда не жениться.
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