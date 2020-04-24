Актер из сериала "Зулейха открывает глаза" Евгений Морозов объявил о женитьбе

Артист признался, что встретил женщину, с которой собирается прожить до конца своих дней. С актрисой Марусей Зыковой Евгений Морозов познакомился несколько лет назад. Знаменитости вместе работали над сериалом "Лондонград". Звезда ленты "Зулейха открывает глаза" моментально влюбилась.
Морозов и Зыкова планируют свадьбу, но торопиться в этом вопросе артист не хочет. Евгения угнетает тот факт, что необходимо что-то делать, чтобы стать законным супругом избранницы. Актер подчеркнул: штамп в паспорте мало что значит, главное – отношения.
Звезда сериала "Зулейха открывает глаза" уверена, что их свела судьба. В тот момент Евгений не был готов к новым романам – только развелся с женой. Однако Зыковой удалось увлечь коллегу по цеху.
"Ухаживал хаотично и молниеносно. У меня вдруг открылось какое-то неведомое второе дыхание", – цитирует Евгения Морозова Teleprogramma.pro со ссылкой на "Антенну-Телесемь".
Артист добавил, что в Марусе есть все качества, которые он мечтал увидеть в супруге. До этого Евгений не испытывал ничего подобного. Сериал "Зулейха открывает глаза" можно смотреть онлайн на официальном сайте телеканала "Россия 1".
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