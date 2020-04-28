Жизнь на сбережения: Хаматова сводит концы с концами

Звезда сериала "Зулейха открывает глаза" призвала помочь фонду "Подари жизнь". Чулпан Хаматова призналась, что просить поддержки в это непростое время вдвойне тяжело.

В самоизоляции артистка активно занимается фондом помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Чулпан Хаматова является одним из учредителей организации.

По словам звезды сериала "Зулейха открывает глаза", 70% средств, которые собирает "Подари жизнь", – небольшие частные пожертвования. Даже взносы по 100 рублей становятся существенным вкладом, когда таких переводов много.

Хаматова добавила, что просить материальной поддержки очень непросто, ведь многие уже месяц сидят без работы. Звезда сериала "Зулейха открывает глаза" сама оказалась без постоянного дохода. "У меня есть кое–какие сбережения (были планы поменять старую машину), на которые теперь можно жить", – сказала актриса, отвечая на вопросы поклонников в "Инстаграм".

Чулпан ставит себя на место тех, у кого накоплений нет, и признает: в такой ситуации сложно думать о поддержке других. Между тем знаменитость уверена, что даже минимальный перевод может быть полезен. Всего десять рублей спасут чью-то жизнь.

"Когда эти десять рублей складываются вместе, они превращаются в десять миллионов. Именно так собираются крупные суммы для помощи детям", – рассудила Хаматова. Сериал "Зулейха открывает глаза" можно смотреть онлайн на официальном сайте телеканала "Россия 1".