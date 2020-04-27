Хаматова в пух и прах разругалась с режиссером сериала "Зулейха открывает глаза"

Артистка даже хотела отказаться от гонорара. По слухам, за участие в теленовелле знаменитость получила сумму с шестью нулями. Более того, Чулпан Хаматова намеревалась выплатить продюсерам ленты "Зулейха открывает глаза" солидную неустойку за срыв рабочего процесса.
О проблемах на съемках картины актриса рассказала в беседе с коллегой по цеху Евгением Морозовым. В "Зулейхе..." артист исполнил одну из главных ролей.
Как оказалось, видение Чулпан Хаматовой рабочего процесса не совпало с мнением режиссера теленовеллы Егора Анашкина. Актриса и постановщик долго спорили, а после разругались в пух и прах. Ситуация накалилась настолько, что звезда даже захотела покинуть проект. Со временем Хаматова и Анашкин нашли общий язык.
"Мы с режиссером помирились. Смотрю фильм, а эта сцена вообще не вошла!" – цитирует Чулпан Хаматову сайт "Комсомольская правда".
Напомним, сериал "Зулейха открывает глаза" снимали недалеко от Казани, на берегу реки Кама. Для теленовеллы выстроили целый городок. Киношники работали на износ: смены длились по 17 часов. Сериал "Зулейха открывает глаза" можно смотреть онлайн на официальном сайте телеканала "Россия 1".
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