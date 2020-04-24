Друг раскрыл правду об одиночестве Хаматовой

Артистка дважды была замужем. В первый раз знаменитость пошла под венец с коллегой по цеху Иваном Волковым, сыном Народной артистки Ольги Волковой. В этом браке у звезды сериала "Зулейха открывает глаза" появилась дочь Арина. После Чулпан Хаматова жила в незарегистрированных отношениях с артистом балета Алексеем Дубининым. От танцовщика знаменитость родила наследницу Асю.
Вторым мужем актрисы стал режиссер Александр Шейн. Этот брак продлился восемь лет. У пары появилась дочь Ия. Чулпан и Александр развелись два года назад. Расставание совпала с творческим кризисом Хаматовой.
"Чулпаша пока живет без мужа. Она совершенно не умеет отдыхать", – признался журналистам друг звезды сериала "Зулейха открывает глаза". До карантина у артистки не было свободного времени, она постоянно работала. "Но такая добрая, красивая, талантливая женщина не должна долго оставаться одна. Вот только где знакомиться? Не в интернете же?!" – рассуждает приятель Чулпан Хаматовой.
Отметим, что редкие свободные минуты артистка проводит с дочками. Семейство собирается в особнячке актрисы в Латвии. В 80 километрах от Риги Чулпан Хаматова купила участок, примерно 50 соток. Рядом с домом звезды нетронутая природа – озеро, лес, дикие животные, сообщает сайт "Комсомольская правда". Сериал "Зулейха открывает глаза" можно смотреть онлайн на официальном сайте телеканала "Россия 1".
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