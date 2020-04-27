Маковецкий о скандале вокруг сериала "Зулейха открывает глаза": Чувства истинно верующих оскорбить нельзя

Картина, основанная она одноименном романе писательницы Гузель Яхиной о раскулачивании татарских деревень в 30-е годы прошлого века, наделала много шума в Сети. Например, депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов написал обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить ленту.
Избранник народа, считает, что сериал "Зулейха открывает глаза" оскорбляет чувства верующих. Гаврилов обратил внимание, на то, что в теленовелле есть упоминания имен известных мусульманских деятелей, что, по его мнению, неприемлемо.
Также общественность возмутила интимная сцена в мечети. За откровенный эпизод от режиссера картины Егора Анашкина требуют извинений.
Между тем артист Сергей Маковецкий, сыгравший в сериале "Зулейха открывает глаза" роль ссыльного доктора, уверен, что чувства истинно верующих никак нельзя оскорбить простым фильмом, сообщает РБК.
Напомним, сериал "Зулейха открывает глаза" повествует об овдовевшей женщине, которую отправляют в ссылку после раскулачивания. Главную роль в скандальной картине сыграла Чулпан Хаматова. Актриса жаловалась ранее на травлю в Сети. Сериал "Зулейха открывает глаза" можно смотреть онлайн на официальном сайте телеканала "Россия 1".
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