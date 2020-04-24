"Сто килограммов и лысая": муж принял несовершенства Кожевниковой

Звезда сериала "Универ" показала идиллию с мужем, бизнесменом Евгением Васильевым. Мария Кожевникова призналась, что супруг любит ее даже лысой и толстой.

Артистка и ее избранник обвенчались в Свято-Николаевском соборе в Ницце в августе 2013 года, однако в ЗАГСе отношения так и не оформили. В январе 2014 года Мария Кожевникова подарила супругу первенца Ивана. В январе 2015-го у пары появился сын Максим, в июле 2017-го родился Василий.

В личном "Инстаграм" звезда ситкома поделилась архивным фото. Мария Кожевникова запечатлена на нем вместе с избранником. Знаменитость отметила, что супруг так ее любит, что принимает такой, какая она есть – со всеми несовершенствами.

"Когда хорошо вдвоем 🤍 Люблю этот взгляд! И он так же глядел на меня, когда я весила почти 100 кг и лысая (после 2 беременности и фильма #Батальон ) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала снимок артистка.

Поклонников признание звезды о лишнем весе поразило. Многие не знали, что Мария так сильно поправилась после родов. Подписчики просили знаменитость поделиться секретом: как именно она приводила себя в форму.

"Как раз хотела искать в интернете, как вы боролись с лишним весом после беременности🙈 расскажите, пожалуйста, можно ли сбросить кг простыми способами, без дорогих процедур?" - спросила интернет-пользовательница у артистки. "Ни одной процедуры я не делала, ни дорогой и не дешевой", - ответила звезда.

Напомним, для участия в фильме "Батальонъ", который вышел на экраны в 2015 году, Марии Кожевниковой пришлось постричься налысо. Картина повествует о русских женщинах, сражавшихся на фронтах Первой мировой войны. Ранее в интервью артистка признавалась, что читая сценарий, морально была готова расстаться с волосами. "Это такая малость по сравнению с тем, с чем пришлось расстаться этим молодым женщинам..." – говорила Мария Кожевникова.