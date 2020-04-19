Кожевникова вывалила напоказ располневшую грудь

Мария Кожевникова призналась, что за длительное время пребывания в четырех стенах она сильно поправилась. По словам самой артистки, ее пятая точка стала расти не по дням, а по часам. Из-за этого она уже не может влезть во многие свои наряды.
Кожевникова, однако, предположила, что причиной тому служит не малоподвижный образ жизни, а психологические проблемы. В детстве будущая звезда телеэкранов активно занималась спортом и соблюдала строгую диету. Поэтому она радовалась каждому выдававшемуся случаю покушать. В результате уже будучи взрослой Мария не могла равнодушно смотреть на еду: едва завидев хлеб, она начинала его есть, опасаясь, что видит его в последний раз. Для похудения знаменитости приходилось обращаться за помощью психолога.
Однако, находясь на самоизоляции попасть на прием к специалисту стало затруднительно. Формы актрисы продолжают становиться более пышными, но нет худа без добра – вес откладывается и в "правильных" местах. Так, на днях Мария Кожевникова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фотографию, на которой она одета в платье с глубоким вырезом, который обнажил и без того пышную грудь артистки.
Под снимком Мария написала, что скучает по работе. Она поинтересовалась у подписчиков, как обстоят их дела на трудовом фронте.
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