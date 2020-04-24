"Я буду в первых рядах на митингах!": взбешенная Кожевникова поддержала противников прививок

В своем инстаграм-аккаунте актриса выразила недовольство поведением сторонников прививок под одним из ее предыдущих постов. Знаменитость напомнила, что закон гласит, что у нас в стране действует свобода выбора.
"И если когда-нибудь эту свободу захотят отнять, я буду в первых рядах на митингах!, – цитирует Марию Кожевникову Teleprogramma.pro. Терапевт и иммунолог Ирина Ярцева прокомментировала данную острую тему.
По словам специалиста, после начала глобальных вакцинаций люди стали реже умирать, а некоторые заболевания удалось искоренить. Она добавила, что когда человек начинает говорить, что все проблемы от вакцинации, это похоже на попытки найти виноватого.
Медик призвала людей думать не только о себе, но и об обществе в целом. Ведь дети антипрививочников могут заразить других малышей, у которых иммунная система более слабая.
Напомним, Мария Кожевникова находится с семьей на самоизоляции из-за эпидемии коронавируса в России. Актриса пожаловалась, что сильно пополнела. Звезда боится, что последствия карантина для ее фигуры могут быть плачевными.
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