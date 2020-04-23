"Стремительно погружаясь в безумие": Аксенова на карантине спуталась с Богомоловым

Режиссер Константин Богомолов проводит время на самоизоляции с пользой. Кинематографист создал новый проект "Безопасные связи", не выходя из дома. В сериале снимаются Любовь Аксенова, Игорь Миркурбанов, Никита Ефремов, Мария Шумакова, Александра Ребенок и другие.

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