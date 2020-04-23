"Стремительно погружаясь в безумие": Аксенова на карантине спуталась с Богомоловым

Работа над теленовеллой проходила в середине апреля. Вживую артистам встречаться не пришлось. Большую часть времени операторами выступали сами актеры, снимая себя на телефон и веб-камеру.
По словам Любови Аксеновой, она впервые участвовала в проекте подобного формата. Удаленно она еще никогда не снималась. Тем не менее, новый подход к работе показался знаменитости не хуже привычного.
Спутавшаяся со скандальным режиссером Богомоловым Аксенова отметила, что в сценарии ее героиня очень хорошо прописана. "Она мастерски держит меня, как зрителя, в тайне. Не подсказывая, что там за углом, стремительно погружаясь в безумие", – рассуждала Любовь Аксенова.
Режиссер сериала "Безопасные связи" Константин Богомолов подчеркнул, что снимал ленту не для того, чтобы убить время на самоизоляции. "Эти истории возникли, они показались нам чрезвычайно интересными, и кто знает, может быть, потом они разовьются в еще какое-то большее нечто или даже превратятся в кино", – поведал Богомолов.
В центре сюжета теленовеллы "Безопасные связи" три истории отношений. Маша и Коля – любовники, застрявшие в самоизоляции со своими законными супругами. Пары дружат семьями, и бесконечная ложь пропитывает их звонки друг другу. Анна живет одна, и звонки Виктора ей, похоже, не очень приятны. Но она все равно отвечает на них и почему-то не прерывает разговор. Девушка ищет в интернете работу и получает странное предложение от мужчины в возрасте.
Премьера сериала "Безопасные связи" состоится на видеосервисе START 26 апреля, именно там картину можно будет смотреть онлайн. Теленовелла будет состоять из восьми эпизодов, по 30 минут каждый.
Популярные темы форума
Что будет дальше трудно даже представить
Родители должны детям?
Кто Лиона
Новая работа
Мужики козлы. Давайте обсудим
В чем смысл жизни человеческой?
Пугачева
Ненавижу(продолжение не моей темы)
Что мужчинам нравится в женщинах?
хорошая гадалка в спб