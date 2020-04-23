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Сериалы

Дмитрий Нагиев представил новое детище

Дмитрий Нагиев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер кино и сериалов Дмитрий Нагиев не прекращает работу даже на карантине. Знаменитость анонсировала новый проект.
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С начала добровольной самоизоляции у Нагиева не было ни одного выходного. Дмитрий много трудился, чтобы его детище в срок увидело свет.

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 Дмитрий Владимирович Нагиев

Дмитрий Владимирович Нагиев актер театра и кино, шоумен

30 апреля на видеоплатформе Okko пройдет премьера сериала "Нагиев на карантине". По словам актера, благодаря новому проекту ему не удалось ощутить "счастья одиночества".

"Сейчас мы с небольшой группой все трудимся на съемочной площадке, в масках, как и положено при карантине", – сказала знаменитость изданию "НьюИнформ".

Напомним, еще до вспышки коронавирусной инфекции Дмитрий Нагиев рассказывал еще об одном проекте – комедии "Гудбай, Америка", режиссера Сарика Андреасяна. В фильме артист играет авантюриста Георгия, который живет в Соединенных Штатах. Герой Дмитрия невероятно смекалист. Он часто помогает эмигрантам решить их проблемы. Местные полицейские знают о способностях русского Георгия, поэтому установили за ним слежку.

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Публикация от Дмитрий Нагиев (@nagiev.universal)

Лента должна была выйти на экраны 23 апреля, но, судя по всему, премьеру перенесли. Съемки фильма "Гудбай, Америка" проходили в Голливуде. По словам Дмитрия Нагиева, на чужбине он очень скучал по родине. В США артист постоянно тосковал.

Автор: 23 апреля 2020, 11:26
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Дмитрия Нагиева заметили на кастинге "Новой фабрики звезд"

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