Дмитрий Нагиев представил новое детище

Актер кино и сериалов Дмитрий Нагиев не прекращает работу даже на карантине. Знаменитость анонсировала новый проект.

С начала добровольной самоизоляции у Нагиева не было ни одного выходного. Дмитрий много трудился, чтобы его детище в срок увидело свет.

30 апреля на видеоплатформе Okko пройдет премьера сериала "Нагиев на карантине". По словам актера, благодаря новому проекту ему не удалось ощутить "счастья одиночества".

"Сейчас мы с небольшой группой все трудимся на съемочной площадке, в масках, как и положено при карантине", – сказала знаменитость изданию "НьюИнформ".

Напомним, еще до вспышки коронавирусной инфекции Дмитрий Нагиев рассказывал еще об одном проекте – комедии "Гудбай, Америка", режиссера Сарика Андреасяна. В фильме артист играет авантюриста Георгия, который живет в Соединенных Штатах. Герой Дмитрия невероятно смекалист. Он часто помогает эмигрантам решить их проблемы. Местные полицейские знают о способностях русского Георгия, поэтому установили за ним слежку.

Лента должна была выйти на экраны 23 апреля, но, судя по всему, премьеру перенесли. Съемки фильма "Гудбай, Америка" проходили в Голливуде. По словам Дмитрия Нагиева, на чужбине он очень скучал по родине. В США артист постоянно тосковал.