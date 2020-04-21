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Евгений Морозов: За спасением Чулпан Хаматовой следили водолазы

Фото: пресс-служба
Звезда сериала "Зулейха открывает глаза" Евгений Морозов поделился воспоминаниями о съемках. Порой артистам было нелегко.
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Почти вся работа над многосерийной картиной велась на натуре. Киношники выстроили целый город на берегу реки Камы под Казанью.

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Зулейха открывает глаза (сериал)

По словам Евгения, он ни на мгновение не пожалел о том, что стал частью истории о Зулейхе. Исполнилась мальчишеская мечта актера: он бегал, прыгал, стрелял и падал.

На съемках теленовеллы Евгений Морозов и его коллега Чулпан Хаматова чуть не утонули. В тот день снимали эпизод, в котором баржа вместе с людьми погружается под воду.

Течение было очень сильным, Хаматова и Морозов оказались далеко от берега. По сценарию Зулейха не умела плавать, поэтому Евгению пришлось тянуть партнершу одной рукой, а другой грести. В какой-то момент артисту показалось, что они погибнут. Накладной живот и многослойная одежда Чулпан впитали воду, и артистка стала тяжелой.

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Публикация от ЕВГЕНИЙ МОРОЗОВ (@evgenymorozov_)

Звезда сериала "Зулейха открывает глаза" подчеркнула, что в 20 метрах от берега дежурили водолазы. Они следили, чтобы никто из съемочной группы не пострадал. Однако актерам все равно было страшно. "Зато ничего не надо было играть: я действительно орал на Зулейху", – цитирует Евгения Морозова "Вечерняя Москва". Смотреть сериал "Зулейха открывает глаза" можно онлайн на официальном сайте телеканала "Россия 1".

Автор: 21 апреля 2020, 12:00

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