Евгений Морозов: За спасением Чулпан Хаматовой следили водолазы

Звезда сериала "Зулейха открывает глаза" Евгений Морозов поделился воспоминаниями о съемках. Порой артистам было нелегко.

Почти вся работа над многосерийной картиной велась на натуре. Киношники выстроили целый город на берегу реки Камы под Казанью.

По словам Евгения, он ни на мгновение не пожалел о том, что стал частью истории о Зулейхе. Исполнилась мальчишеская мечта актера: он бегал, прыгал, стрелял и падал.

На съемках теленовеллы Евгений Морозов и его коллега Чулпан Хаматова чуть не утонули. В тот день снимали эпизод, в котором баржа вместе с людьми погружается под воду.

Течение было очень сильным, Хаматова и Морозов оказались далеко от берега. По сценарию Зулейха не умела плавать, поэтому Евгению пришлось тянуть партнершу одной рукой, а другой грести. В какой-то момент артисту показалось, что они погибнут. Накладной живот и многослойная одежда Чулпан впитали воду, и артистка стала тяжелой.

Звезда сериала "Зулейха открывает глаза" подчеркнула, что в 20 метрах от берега дежурили водолазы. Они следили, чтобы никто из съемочной группы не пострадал. Однако актерам все равно было страшно. "Зато ничего не надо было играть: я действительно орал на Зулейху", – цитирует Евгения Морозова "Вечерняя Москва". Смотреть сериал "Зулейха открывает глаза" можно онлайн на официальном сайте телеканала "Россия 1".