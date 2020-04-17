Предлагаем вам рейтинг, в котором представлены лучшие сериалы 2020 года. Новинки в мире кинематографа заслужили высокие оценки от ведущих критиков и опытных киноманов. Мы представляем вам список ТОП-5 кинопроектов, которые понравились зрителям в различных странах мира.

Сериал "Чужак"

Очередная экранизация романа Стивена Кинга получила восторженные отзывы критиков. Главную роль исполнил голливудский актер Бен Мендельсон, снимавшийся ранее у таких режиссеров, как Кристофер Нолан и Стивен Спилберг. Премьера состоялась 12 января 2020 года.

Сюжет

В небольшом городке обнаружен обезображенный труп мальчика. Все улики указывают на местного тренера по бейсболу. Ни у кого не вызывает сомнения, что именно он совершил ужасное преступление. Вот только появляются видеозаписи и свидетели, что этот же самый мужчина в момент убийства находился в другом месте.

Актерский состав

Бен Мендельсон

Билл Кэмп

Джереми Бобб

Мэр Уиннингхэм

Пэдди Консидайн

Юл Васкес

Джулианна Николсон

Марк Менчака

Где смотреть

Сериал "Чужак" считается одним из лучших в 2020 году, поэтому советуем посмотреть его прямо сейчас, воспользовавшись следующими ссылками:

Когда новые серии

Проект завершен, поэтому продолжения ожидать не стоит. Всего было выпущено 8 серий. Хотя последний эпизод и оставляет кое-какие вопросы, вряд ли будет сиквел.

Сериал "Новый папа"

После успеха "Молодого папы" было принято решение выпустить телесериал "Новый папа", который смотрится на одном дыхании (согласно отзывам зрителей). Пару Джуду Лоу в проекте составил знаменитый Джон Малкович. Премьера состоялась 10 января 2020 года.

Сюжет

Ленни Белардо находится в бессознательном состоянии, что вызывает серьезное волнение среди кардиналов. Они вынуждены выбрать нового понтифика. Им становится Иоанн Павел Третий, который славится своим сложным характером. Вот только никто даже предположить не мог, к чему приведет его избрание.

Актерский состав

Джуд Лоу

Джон Малкович

Сильвио Орландо

Сесиль Де Франс

Хавьер Камара

Людивин Санье

Генри Гудман

Маурицио Ломбарди

Нора фон Вальдштеттен

Рамон Гарсия

Где смотреть

Телесериал многие называют не просто хорошим и интересным, а лучшим проектом текущего года. Посмотреть его можно по следующим ссылкам:

Когда новые серии

Учитывая популярность кинопроекта, можно ожидать продолжение. Возможно, оно выйдет уже в 2021 году. По крайней мере, в Сети активно появляются слухи о съемках сиквела.

Сериал "Мессия"

Если вы ищите, что можно посмотреть из необычных кинокартин, тогда сериал "Мессия" – лучший вариант. Его премьера состоялась в 1 день 2020 года, и многие зрители сразу же оценили оригинальную сюжетную линию.

Сюжет

В одной из ближневосточных стран происходят непонятные события: там появляется гражданин, объявивший себя мессией. Примечательно, что люди верят ему. Используя социальные сети, он набирает огромное количество адептов. Руководство ЦРУ всерьез обеспокоено появлением таинственной фигуры и собирается взять ситуацию под свой контроль.

Актерский состав

Мехди Дехби

Томер Сисле

Мишель Монахэн

Джон Ортис

Мелинда Пейдж Хэмилтон

Стефания Оуэн

Саид Эль Алами

Джейн Адамс

Уил Трэвэл

Фарес Ландулси

Где смотреть

Мы советуем посмотреть один из лучших сериалов 2020 года. Его можно найти в Сети.

Когда новые серии

Кинопроект очень понравился зрителям, поэтому следует ожидать продолжения. Хотя официальных заявлений от создателей картины не было, зрители уверены, что сиквел появится уже в будущем году.

Сериал "Дракула"

В рейтинг лучших телесериалов 2020 года обязательно включают "Дракулу". Премьера очередного кинопроекта о самом знаменитом вампире состоялась 1 января 2020.

Сюжет

В женском монастыре неожиданно появляется человек по имени Джонатан Харкер. Он рассказывает необычную историю: оказывается, не так давно он прибыл в Румынию в замок местного графа, чтобы заключить договор купли-продажи. Но владелец объекта заточил его у себя. Джонатану удалось выбраться из замка Дракулы, обойдя всевозможные ловушки, но сейчас он чувствует себя все хуже, а его загадочный противник молодеет.

Актерский состав

Клас Банг

Долли Уэллс

Морфидд Кларк

Джонатан Арис

Джон Хеффернан

Лидия Уэст

Мэттью Бирд

Саша Дхаван

Марк Гейтисс

Джоэнна Скэнлэн

Где смотреть

Все эпизоды можно посмотреть в Интернете.

Когда новые серии

Первый сезон закончен, но многочисленные зрители требуют продолжения. Пока официальных заявлений о том, что кинопроект будет продлен на вторую часть, нет.

Сериал "Терновый куст"

Многие уже окрестили этот проект лучшей криминальной драмой года, которая смотрится на одном дыхании. Премьерный показ состоялся 6 февраля 2020 года и собрал внушительное количество зрителей.

Сюжет

Аллегра Дил – опытный детектив, который вынужден вернуться в родной городок после убийства сестры. Талантливый следователь намерен раскрыть преступление. Однако Аллегра оказывается втянутой в жесточайшую войну с местными чиновниками-коррупционерами, которым она сильно мешает.

Актерский состав

Розарио Доусон

Джей Р. Фергюсон

Эди Гатеги

Брайан Джерати

Ким Диккенс

Аллегра Роуз Эдвардс

Сара Минник

Тимм Шарп

Чарльз Парнелл

Риго Санчес

Где смотреть

Все серии теленовеллы можно найти в Сети.

Когда новые серии

Последняя серия первой части вышла на экране в середине апреля 2020. Сейчас создатели проекта думают, стоит ли снимать продолжение. Если оно и выйдет, то уже в будущем году.

Все перечисленные лучшие сериалы 2020 – хорошие, интересные кинематографические проекты. Они имеют высокие рейтинги на самых разных порталах, посвященных кино. Благодаря сочетанию необычного сюжета и качественным съемкам смотреть их – одно удовольствие.