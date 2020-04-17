"Мерзкая морда! Уходи!": получившая награду Яковлева впервые за долгое время вышла на связь

Как и многие артисты, Елена Яковлева сейчас сидит без работы. Из-за вспышки коронавируса заморожены съемки, закрыты театры, не проводятся репетиции.
Судя по всему, режим добровольной самоизоляции дается непросто звезде сериала "Каменская". Елена сделала несколько мрачных зарисовок.
Артистка опубликовала в личном "Инстаграм" свежие снимки. Елена запечатлела разложенные на полу листки бумаги. На первом Яковлева написала: "Сидите дома!". На втором – "Все будет хорошо!!!". На третьем листе артистка нарисовала черной пастелью круглую рожицу и оставила подпись: "Мерзкая морда вируса! Уходи!"
Отметим, что Елена Яковлева впервые за долгое время опубликовала пост в микроблоге. Звезда сериала "Каменская" не появлялась в Сети больше месяца. Подписчики весточке от любимой звезды были рады. Поклонники воспользовались случаем, чтобы поздравить Яковлеву с получением престижной государственной награды.
Накануне Президент России Владимир Путин премировал Елену Яковлеву, а также ее коллегу Федора Добронравова Орденом Дружбы "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".
"Будем надеяться, что этот кошмар скоро закончится и вернется обыденная жизнь!!!😪 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Елена Алексеевна, спасибо, что вышли на связь. ЖдЕм еще публикации!))))❤️", "Правильно, пусть уходит☝🏻 Надоело дома сидеть", "ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 👏👏👏С наградой "Орден Дружбы" 💐💐💐🎉", "Вам Видимо есть на что Жить ☺А мы работаем, чтобы все Жили 😊🌼", – писали пользователи Сети. Напомним, сериал "Каменская" можно смотреть онлайн на видеоплатформе ivi.ru.
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