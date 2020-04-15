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Сериалы

Гузель Яхина отреагировала на недовольство зрителей сериала "Зулейха открывает глаза"

Гузель Яхина. Фото: пресс-служба
Сериал "Зулейха открывает глаза" вышел на экраны всего пару дней назад. Телеканал "Россия 1" успел показать только две премьерные серии. Между тем вокруг сюжета теленовеллы развернулась бурная дискуссия.
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По словам Гузель Яхиной, книга которой стала основой для сценария ленты, призналась, что ожидала именно такую реакцию. Писательница готова к тому, что "Зулейха открывает глаза" может кому-то не понравиться.

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Чулпан Наилевна Хаматова актриса театра и кино

По словам Яхиной, ее книга, которая, к слову, называется так же, как сериал, в свое время тоже наделала много шума. Роман вызвал неоднозначную реакцию, особенно в Татарстане. "Поэтому было ожидаемо, что реакция на фильм тоже будет очень разной", – цитирует писательницу РИА ФАН.

Напомним, сериал "Зулейха открывает глаза" повествует о раскулачивании в 30-е годы прошлого века. Главную героиню, жительницу татарской деревушки, отправляют в ссылку в Сибирь. Зулейху сыграла популярная актриса  Чулпан Хаматова.

Отметим, что у зрителей, которые уже успели познакомиться с теленовеллой, много претензий. Поклонники романа Гузель Яхиной, например, возмущены тем, что сюжет сериала скомкан. Как оказалось, киношники опустили большинство сюжетных поворотов первой главы книги.

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Недовольны почитатели книжной "Зулейхи" артисткой, которую отобрали на главную роль. Отмечалось, что Чулпан Хаматова не похожа на забитую маленькую женщину, а ведь именно такой была главная героиня романа. Для необразованной крестьянки у актрисы слишком мудрый взгляд.

Интимная сцена в первой серии зрителям также пришлась не по душе. Половой акт показан слишком подробно, что, по мнению аудитории, было лишним. Критиковали также бытописание татарских крестьян. Сценаристы хотели показать бедность героев, однако сделали их неряшливыми, сообщает StarHit. Смотреть сериал "Зулейха открывает глаза" можно онлайн на официальном сайте телеканала "Россия 1".

Автор: 15 апреля 2020, 17:05

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