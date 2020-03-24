Звезда "Великолепного века" обнародовала причины внезапного побега из Турции

Сериал "Великолепный век" вышел на экраны в 2011 году и моментально обрел популярность. Теленовелла прославила снявшихся в ней актеров, в частности о Мерьем Узерли узнали во всем мире.
В 2013 году артистка, к удивлению поклонников, отказалась от работы в многосерийной картине и буквально бежала из Турции. По ее словам, в тот момент эмоциональное состояние оставляло желать лучшего из-за плотного графика. Мерьем чувствовала, что находится в личностном кризисе.
"Только теперь, спустя семь лет, я могу спокойно говорить об этом. Мне пришлось уйти из сериала, потому что я начала чувствовать себя роботом", – призналась Узерли.
На площадке артистке быстро нашли замену. На ее место взяли Вахиде Перчин, которая сыграла постаревшую Хюррем-султан. Тем временем Мерьем Узерли терзалась чувством вины. "У меня был нервный срыв, но благодаря поддержке близких я справилась, – цитирует звезду "Великолепного века" Aksam.com.
Уход из сериала сказался на карьере Узерли. Продюсеры перестали приглашать актрису на работу, так как считали ее ненадежной. У Мерьем долго не было предложений. Однако со временем ситуация выправилась: сегодня актриса снимается в Германии и Турции.
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