Родившая звезда фильма "Холоп" похудела на 15 килограммов

В конце декабря Ольга Дибцева впервые стала матерью. У 33-летней знаменитости родилась дочь. С тех пор Дибцевой удалось похудеть на 15 килограммов и вернуться к весу, который был до беременности.
Артистка отмечает, что праздновать победу над лишними килограммами пока рано. Ольга планирует скинуть еще минимум десять кило.
Звезда фильма "Холоп" призналась, что на пути к цели она столкнулась с трудностями. Сложно было избавиться от стереотипов.
"Я подсознательно уверена, что, если не буду есть, буду худеть. А в моем случае все наоборот – надо есть часто и правильную еду", – написала Ольга в "Инстаграм".
Дибцева консультировалась с диетологом. Специалист помогал артистке худеть планомерно, без вреда для здоровья. До введения режима самоизоляции знаменитость ходила на массаж и занималась с тренером.
Ольга Дибцева призналась, что худеть на карантине ей нравится: все вокруг полнеют, а она сбрасывает лишнее. "Это часть моего характера – мне с детства нужно было быть не как все. В целом я очень рада. Выйду с карантина и буду летом по Москве ходить в одних трусах! Ой, то есть, конечно, в шортах", – поделилась звезда фильма "Холоп".
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