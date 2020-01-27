"Оба немножко стеснялись": актриса из фильма "Холоп" об интимном моменте с Нагиевым

В ходе беседы речь зашла о процессе создания фильма "Холоп". По словам артистки Ольги Дибцевой, во время съемки эротической сцены она чувствовала неловкость. Партнером девушки по пикантному эпизоду выступил сын шоумена Дмитрия Нагиева, Кирилл Нагиев.
К радости звезд картины "Холоп", делать ничего этакого в кадре не пришлось. "Там нет поцелуев, там все очень прилично, целомудренно. Клим говорил, чтобы мы держали себя в руках, все было на расстоянии. Кирилл прекрасный артист и человек. Мы оба из Санкт-Петербурга. Мы оба немножко стеснялись, но Клим не заставлял нас ничего такого делать", – поведала звезда фильма "Холоп" Ольга Дибцева.
Артистка рассказала, что сложнее всего ей далась сцена в озере. По сюжету герой Милоша Биковича должен был вытащить ее из воды.
"Скользко и ледяная вода была. Это Псковская область, болото", – отметила Дибцева.
На Ольге в момент погружения были гидрокостюм и одежда. Наряд актрисы, намокнув, стал неподъемным, что усложнило задачу Милошу.
Напомним, что фильм "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю отечественного кино. Лента уже собрала в кинотеатрах около 2,8 миллиарда рублей. Картина о перевоспитании "мажора" очень понравилась за рубежом. В США и Великобритании она пользуется успехом.
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