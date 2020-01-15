"Убейте меня!": кричащая от боли звезда фильма "Холоп" довела мужа

Звезда нашумевшей картины "Холоп" Ольга Дибцева сообщила радостную новость. 33-летняя актриса стала мамой.

Ольга родила девочку. Малышка появилась на свет 26 декабря, однако известно об этом стало только сейчас.

Дибцева до последнего скрывала интересное положение: не появлялась на светских мероприятиях, не показывала изменившуюся фигуру на фото в соцсетях. О том, что Ольга беременна, поклонники узнали на последних месяцах, когда та появилась на премьере фильма "Холоп".

"Хотелось поделиться новостью сразу, но решила дать себе немного времени. Скоро вас познакомлю. Вот так 26 декабря свет увидели двое моих деток: наш ангел, кстати, у нас девочка, и в этот же день состоялась премьера фильма #Холоп. Надеюсь, вы понимаете, в какой я эйфории от всего и как мне пока сложно собрать мысли в кучу", – написала Дибцева в "Инстаграм".

Также звезда фильма "Холоп" раскрыла подробности процесса появления дочери на свет. По словам Ольги, во время родов она отказалась от обезболивающих и стимулирующих препаратов. Нелегко пришлось и мужу артистки. Роман как мог поддерживал возлюбленную в непростой момент, однако временами так нервничал, что покидал родильный зал. Крики любимой доводили его до слез.

"Ему было тяжело, особенно когда я от боли кричала: "Убейте меня!" Он плакал, иногда выходил за дверь, потом возвращался", – призналась Ольга.

Сейчас муж звезды фильма "Холоп" увлечен заботами о малышке. Роман активно помогает жене справляться с младенцем, сообщают "7Дней".