"Впился в волосы и бил по-настоящему": Бурунов отомстил известной актрисе за разбитый нос

Актриса Ольга Дибцева подралась на съемочной площадке со звездой сериала "Полицейский с Рублевки" Сергеем Буруновым. Постановочная потасовка в какой-то момент превратилась в реальный бой.

Ольга и Сергей впервые встретились в 2015 году. Актеры играли влюбленных в сериале "Озабоченные, или Любовь зла". Дибцева и Бурунов быстро сдружились и всегда с радостью встречали друг друга на площадке.

Между тем один эпизод чуть навсегда не рассорил приятелей. В тот день артисты снимали сцену драки. По сценарию герои Ольги и Сергея сначала долго выясняли отношения, а потом устроили потасовку.

На последнем дубле режиссер приказал Дибцевой взять сумку и врезать ею Бурунову по лицу. Для пущей достоверности ударить необходимо было со всей силы.

"Я послушно беру сумку с пряжкой, размахиваюсь и попадаю Сергею по носу. Бурунов тут же впивается в волосы и начинает бить меня по-настоящему – в отместку. И мы вот так с ним деремся", – вспоминает Ольга Дибцева.

Актеры так увлеклись, что не услышали команды "стоп" от режиссера. По словам Ольги, она и ее коллега были похожи на котов на помойке.

Кадры драки получились очень эффектными, они даже вошли в заключительный монтаж. Сергей Бурунов получил по лицу не напрасно. "Помни, на тебе моя кровь!" – теперь шутит актер над коллегой.

В скором времени артистка и ее друг вновь встретятся на съемочной площадке, в новом сезоне сериала "Мылодрама". Ольга Дибцева, которая не так давно впервые стала матерью, присоединится к Сергею Бурунову после выхода из декретного отпуска, сообщает StarHit со ссылкой на "7 Дней".