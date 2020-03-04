"Пошел в меня": Робак из сериала "Война семей" похвастался сыновьями

Актер из сериала "Война семей" Александр Робак очень гордится своими детьми. Наследники, по словам знаменитости, похожи на него.

У актера три сына – Арсений, Платон и Степан. Старшему ребенку Александра уже 26 лет. Арсений пошел по стопам родителя: поступил в ГИТИС и тоже активно снимается.

Средний сын знаменитости, 12-летний Платон, учится в испанской спецшколе. Параллельно мальчик занимается в театральной студии. А еще Платон отлично готовит. Талант к кулинарии у ребенка открылся в юном возрасте.

"И не спагетти с соусом болоньезе из банки или яичницу, а яйцо пашот или лазанью. В этом он тоже пошел в меня", – похвастался Робак.

Звезда сериала "Война семей" тоже любит стоять у плиты, однако в последнее время на готовку нет времени. Когда выдается редкий выходной, артист делает для близких плов, шашлык, жарит стейки.

Александр сообщил, что несколько лет назад Платон участвовал в популярной передаче телеканала СТС "МастерШеф". Робак узнал, что сын попал на проект, после того как мальчика утвердили.

"Условия конкурса юных кулинаров жесточайшие. Съемки длились по 15 часов, напряжение зашкаливало. Каюсь: я был рад, когда через какое-то время Платон выбыл из проекта", – признался актер из сериала "Война семей".

Младшему отпрыску Александра нет еще и пяти лет. Степан растет очень смышленым мальчиком. В этом, конечно же, заслуга супруги артиста. Ольга – медик, правда, работу ей пришлось оставить, чтобы заняться детьми и домом. По словам звезды сериала "Война семей", Ольга – мудрая и всепонимающая женщина.

"Единственное, чего не хватает, так это времени. Мне необходимо иметь 30 часов в сутках", – цитируют знаменитость "7Дней".