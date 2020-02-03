Война семей – 1 сезон

О сериале

Сюжет сериала "Война семей"

Герои сериала Миша и Дима дружат уже почти 40 лет. За это время они обросли семьями, основали общий бизнес и даже поселились на одном участке в двух шикарных особняках. А еще совсем скоро они станут близкими родственниками – сын Миши и дочь Димы решили пожениться. Вроде бы все хорошо и вряд ли что-то сможет нарушить семейную идиллию. Но однажды вскрываются невероятные факты из жизни семей, которые превращают двух лучших друзей в злейших врагов.

Актеры о сериале "Война семей"

Егор Бероев, Дима:

"Я люблю мелодрамы, когда речь идет о взаимоотношениях людей. Мой герой Дима – до предела увлекающийся человек, он очень старается соответствовать той дороге, которую выбрал. Я думаю, его ситуация с женой – это частая ошибка в жизни многих людей. Наверное, поэтому сейчас так много разводов. Когда муж с женой думают, что разлюбили друг друга, и нужно искать новый вариант. А это просто такой этап семейной жизни, после которого опять вдруг может случиться взрыв, возникнут эмоции. Мне бы хотелось, чтобы во взаимоотношениях Димы и его жены Даши был какой-то смысл и настоящесть".

Ольга Медынич, Даша:

"У Даши абсолютный кризис среднего возраста. Она хочет перевернуть страницу своей жизни и начать дышать полной грудью, оставив позади окружающих ее людей, включая мужа. К сожалению, так не получается. Ее единственная дочь выходит замуж за сына людей, от которых она всю жизнь хотела быть подальше, а она к ним все ближе и ближе. В этом и заключается ее внутренний конфликт. Сценарий привлек тем, что здесь жизнь показана такой, какая она есть. Сериал про живых людей, с их ошибками, обидами, примирениями и прощениями. Еще меня подкупил чудесный состав. Александр Робак – большой друг нашей семьи, и это будет уже не первая совместная с ним работа".

Интересные факты о сериале "Война семей"

Это первый проект ТНТ, сделанный в сотрудничестве с продюсерами телеканала "Супер!".

Еще одним продюсером сериала стал Клим Шипенко – режиссер фильма "Холоп", – самой кассовой комедии в истории российского кинопроката.

Работа над многосерийной картиной велась в Подмосковье с июля по октябрь 2019 года. В районе 35-го километра Калужского шоссе, неподалеку от села Красная Пахра, киношники арендовали два стоящих рядом коттеджа.

Создателям картины пришлось снести забор между арендованными участками, которые по сценарию принадлежат Мише и Диме.

Во время съемок автоплатформу арестовали сотрудники ГИБДД. Стражи порядка не поддались на уговоры киношников, поэтому сценарий пришлось переписывать.

В кадре актерам приходилось "изнывать от жары", хотя температура вокруг не поднималась выше +12.

Где смотреть сериал "Война семей"

Многосерийная комедия выходила на ТНТ с понедельника по четверг в 20:00. Посмотреть картину онлайн можно на таких видеосервисах как: