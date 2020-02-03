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Сериалы
Война семей – 1 сезон

Война семей – 1 сезон

  • Жанр: Комедии
  • Год: 2020
  • Дата выхода: 3 февраля 2020
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Илья Фарфель, Евгений Корчагин
  • Сценарист: Алексей Михнович, Алексей Татаренко, Александр Гаврильчик, Андрей Канойко, Вадим Голомако, Виталий Шляппо
  • Продюсер: Денис Жалинский, Михаил Ткаченко, Клим Шипенко
  • Оператор: Полина Разина
  • Количество серий: 20
  • Возрастные ограничения: 16+
  •  
  • Студии/Телеканалы: ТНТ, Супер
  • Актёры: Александр Робак, Егор Бероев, Ольга Медынич, Светлана Колпакова, Джемал Тетруашвили, Александра Евгеньевна Флоринская, Арина Постникова, Арам Вардеванян
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  • Рейтинг Дни.ру: 6.1
  • Рейтинг IMDb: 5.2

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет сериала "Война семей"

Герои сериала Миша и Дима дружат уже почти 40 лет. За это время они обросли семьями, основали общий бизнес и даже поселились на одном участке в двух шикарных особняках. А еще совсем скоро они станут близкими родственниками – сын Миши и дочь Димы решили пожениться. Вроде бы все хорошо и вряд ли что-то сможет нарушить семейную идиллию. Но однажды вскрываются невероятные факты из жизни семей, которые превращают двух лучших друзей в злейших врагов.

Актеры о сериале "Война семей"

Егор Бероев, Дима:

"Я люблю мелодрамы, когда речь идет о взаимоотношениях людей. Мой герой Дима – до предела увлекающийся человек, он очень старается соответствовать той дороге, которую выбрал. Я думаю, его ситуация с женой – это частая ошибка в жизни многих людей. Наверное, поэтому сейчас так много разводов. Когда муж с женой думают, что разлюбили друг друга, и нужно искать новый вариант. А это просто такой этап семейной жизни, после которого опять вдруг может случиться взрыв, возникнут эмоции. Мне бы хотелось, чтобы во взаимоотношениях Димы и его жены Даши был какой-то смысл и настоящесть".

Ольга Медынич, Даша:

"У Даши абсолютный кризис среднего возраста. Она хочет перевернуть страницу своей жизни и начать дышать полной грудью, оставив позади окружающих ее людей, включая мужа. К сожалению, так не получается. Ее единственная дочь выходит замуж за сына людей, от которых она всю жизнь хотела быть подальше, а она к ним все ближе и ближе. В этом и заключается ее внутренний конфликт. Сценарий привлек тем, что здесь жизнь показана такой, какая она есть. Сериал про живых людей, с их ошибками, обидами, примирениями и прощениями. Еще меня подкупил чудесный состав. Александр Робак – большой друг нашей семьи, и это будет уже не первая совместная с ним работа".

Интересные факты о сериале "Война семей"

  • Это первый проект ТНТ, сделанный в сотрудничестве с продюсерами телеканала "Супер!".
  • Еще одним продюсером сериала стал Клим Шипенко – режиссер фильма "Холоп", – самой кассовой комедии в истории российского кинопроката.
  • Работа над многосерийной картиной велась в Подмосковье с июля по октябрь 2019 года. В районе 35-го километра Калужского шоссе, неподалеку от села Красная Пахра, киношники арендовали два стоящих рядом коттеджа.
  • Создателям картины пришлось снести забор между арендованными участками, которые по сценарию принадлежат Мише и Диме.
  • Во время съемок автоплатформу арестовали сотрудники ГИБДД. Стражи порядка не поддались на уговоры киношников, поэтому сценарий пришлось переписывать.
  • В кадре актерам приходилось "изнывать от жары", хотя температура вокруг не поднималась выше +12.

Где смотреть сериал "Война семей"

Многосерийная комедия выходит на ТНТ с понедельника по четверг в 20:00.

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Отзывы

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Оригинально. Следить за сюжетом интересно. Робак мне понравился еще в "Домашнем аресте"
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