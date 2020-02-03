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Война семей – 1 сезон

  • Жанр: Комедии
  • Год: 2020
  • Дата выхода: 3 февраля 2020
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Илья Фарфель, Евгений Корчагин
  • Сценарист: Алексей Михнович, Алексей Татаренко, Александр Гаврильчик, Андрей Канойко, Вадим Голомако, Виталий Шляппо
  • Продюсер: Денис Жалинский, Михаил Ткаченко, Клим Шипенко
  • Оператор: Полина Разина
  • Количество серий: 20
  • Возрастные ограничения: 16+
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  • Студии/Телеканалы: ТНТ, Супер
  • Актёры: Александр Робак, Егор Бероев, Ольга Медынич, Светлана Колпакова, Джемал Тетруашвили, Александра Евгеньевна Флоринская, Арина Постникова, Арам Вардеванян
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  • Война семей – 1 сезон Война семей – 1 сезон 6.1
    Рейтинг Дни.ру: 6.1
  • Рейтинг IMDb: 5.2

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет сериала "Война семей"

Герои сериала Миша и Дима дружат уже почти 40 лет. За это время они обросли семьями, основали общий бизнес и даже поселились на одном участке в двух шикарных особняках. А еще совсем скоро они станут близкими родственниками – сын Миши и дочь Димы решили пожениться. Вроде бы все хорошо и вряд ли что-то сможет нарушить семейную идиллию. Но однажды вскрываются невероятные факты из жизни семей, которые превращают двух лучших друзей в злейших врагов.

Актеры о сериале "Война семей"

Егор Бероев, Дима:

"Я люблю мелодрамы, когда речь идет о взаимоотношениях людей. Мой герой Дима – до предела увлекающийся человек, он очень старается соответствовать той дороге, которую выбрал. Я думаю, его ситуация с женой – это частая ошибка в жизни многих людей. Наверное, поэтому сейчас так много разводов. Когда муж с женой думают, что разлюбили друг друга, и нужно искать новый вариант. А это просто такой этап семейной жизни, после которого опять вдруг может случиться взрыв, возникнут эмоции. Мне бы хотелось, чтобы во взаимоотношениях Димы и его жены Даши был какой-то смысл и настоящесть".

Ольга Медынич, Даша:

"У Даши абсолютный кризис среднего возраста. Она хочет перевернуть страницу своей жизни и начать дышать полной грудью, оставив позади окружающих ее людей, включая мужа. К сожалению, так не получается. Ее единственная дочь выходит замуж за сына людей, от которых она всю жизнь хотела быть подальше, а она к ним все ближе и ближе. В этом и заключается ее внутренний конфликт. Сценарий привлек тем, что здесь жизнь показана такой, какая она есть. Сериал про живых людей, с их ошибками, обидами, примирениями и прощениями. Еще меня подкупил чудесный состав. Александр Робак – большой друг нашей семьи, и это будет уже не первая совместная с ним работа".

Интересные факты о сериале "Война семей"

  • Это первый проект ТНТ, сделанный в сотрудничестве с продюсерами телеканала "Супер!".
  • Еще одним продюсером сериала стал Клим Шипенко – режиссер фильма "Холоп", – самой кассовой комедии в истории российского кинопроката.
  • Работа над многосерийной картиной велась в Подмосковье с июля по октябрь 2019 года. В районе 35-го километра Калужского шоссе, неподалеку от села Красная Пахра, киношники арендовали два стоящих рядом коттеджа.
  • Создателям картины пришлось снести забор между арендованными участками, которые по сценарию принадлежат Мише и Диме.
  • Во время съемок автоплатформу арестовали сотрудники ГИБДД. Стражи порядка не поддались на уговоры киношников, поэтому сценарий пришлось переписывать.
  • В кадре актерам приходилось "изнывать от жары", хотя температура вокруг не поднималась выше +12.

Где смотреть сериал "Война семей"

Многосерийная комедия выходила на ТНТ с понедельника по четверг в 20:00. Посмотреть картину онлайн можно на таких видеосервисах как:

Смотреть сериал Война семей – 1 сезон онлайн

Список серий
1 серия3 февраля 2020Смотреть онлайн
2 серия3 февраля 2020Смотреть онлайн
3 серия10 февраля 2020Смотреть онлайн
4 серия10 февраля 2020Смотреть онлайн
5 серия17 февраля 2020Смотреть онлайн
6 серия17 февраля 2020Смотреть онлайн
7 серия18 февраля 2020Смотреть онлайн
8 серия18 февраля 2020Смотреть онлайн
9 серия19 февраля 2020Смотреть онлайн
10 серия19 февраля 2020Смотреть онлайн
11 серия20 февраля 2020Смотреть онлайн
12 серия20 февраля 2020Смотреть онлайн
13 серия24 февраля 2020Смотреть онлайн
14 серия24 февраля 2020Смотреть онлайн
15 серия25 февраля 2020Смотреть онлайн
16 серия25 февраля 2020Смотреть онлайн
17 серия26 февраля 2020Смотреть онлайн
18 серия26 февраля 2020Смотреть онлайн
19 серия27 февраля 2020Смотреть онлайн
20 серия27 февраля 2020Смотреть онлайн

В главных ролях

Александра Евгеньевна Флоринская
Александра Евгеньевна Флоринская Мария

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