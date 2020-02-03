Война семей – 1 сезон

Герои сериала Миша и Дима дружат уже почти 40 лет. За это время они обросли семьями, основали общий бизнес и даже поселились на одном участке в двух шикарных особняках. А еще совсем скоро они станут близкими родственниками – сын Миши и дочь Димы решили пожениться. Вроде бы все хорошо и вряд ли что-то сможет нарушить семейную идиллию. Но однажды вскрываются невероятные факты из жизни семей, которые превращают двух лучших друзей в злейших врагов.
"Я люблю мелодрамы, когда речь идет о взаимоотношениях людей. Мой герой Дима – до предела увлекающийся человек, он очень старается соответствовать той дороге, которую выбрал. Я думаю, его ситуация с женой – это частая ошибка в жизни многих людей. Наверное, поэтому сейчас так много разводов. Когда муж с женой думают, что разлюбили друг друга, и нужно искать новый вариант. А это просто такой этап семейной жизни, после которого опять вдруг может случиться взрыв, возникнут эмоции. Мне бы хотелось, чтобы во взаимоотношениях Димы и его жены Даши был какой-то смысл и настоящесть".
"У Даши абсолютный кризис среднего возраста. Она хочет перевернуть страницу своей жизни и начать дышать полной грудью, оставив позади окружающих ее людей, включая мужа. К сожалению, так не получается. Ее единственная дочь выходит замуж за сына людей, от которых она всю жизнь хотела быть подальше, а она к ним все ближе и ближе. В этом и заключается ее внутренний конфликт. Сценарий привлек тем, что здесь жизнь показана такой, какая она есть. Сериал про живых людей, с их ошибками, обидами, примирениями и прощениями. Еще меня подкупил чудесный состав. Александр Робак – большой друг нашей семьи, и это будет уже не первая совместная с ним работа".
Многосерийная комедия выходила на ТНТ с понедельника по четверг в 20:00. Посмотреть картину онлайн можно на таких видеосервисах как:
|Список серий
|1 серия
|3 февраля 2020
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|2 серия
|3 февраля 2020
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|3 серия
|10 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|4 серия
|10 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|5 серия
|17 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|6 серия
|17 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|7 серия
|18 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|8 серия
|18 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|9 серия
|19 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|10 серия
|19 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|11 серия
|20 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|12 серия
|20 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|13 серия
|24 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|14 серия
|24 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|15 серия
|25 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|16 серия
|25 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|17 серия
|26 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|18 серия
|26 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|19 серия
|27 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|20 серия
|27 февраля 2020
|Смотреть онлайн