"Атрофировалось чувство": снявшаяся голышом звезда сериала "Война семей" потеряла стыд

На ТНТ стартовала многосерийная комедия "Война семей", в которой Арина Постникова исполнила одну из главных ролей. Героиня артистки, Лена, влюбляется с лучшего друга отца – избранник старше девушки в два раза.
Партнером Арины Постниковой по площадке стал Егор Бероев. Артистам пришлось изображать страсть и много целоваться. По словам актрисы, играть в сценах, наполненных нежностью и лаской, для нее не составляло труда.
"Не берусь отвечать за Егора, но для меня никаких сложностей не было. Моя героиня – женщина, которая хочет целовать своего мужчину. Читая сценарий, я понимала, что мне придется это делать", – отметила звезда сериала "Война семей".
Постникова заверила, что сотрудничать с Бероевым было легко. Егор помогал Арине в кадре. "Он вел меня за собой, как учитель", – добавила артистка.
Также звезда сериала "Война семей" прокомментировала пикантную фотосессию для мужского журнала. Снимки обнаженной Арины стали резонансными.
Постникова не скрывает, что раздеться в кадре для нее не проблема. Она давно не воспринимает голое тело как нечто из ряда вон входящее.
"У меня как у артистки атрофировалось чувство стыда относительно собственного тела. Часто говорят, что у артиста нет пола. Это действительно так", – цитирует знаменитость StarHit.
Позируя в чем мать родила, звезда сериала "Война семей" хотела доказать, что натуральная красота сексуальнее накачанных губ и силиконовой груди. Чтобы быть привлекательной, необязательно подгонять себя под навязанные стандарты и терять здоровье на столе у пластического хирурга.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Кто вас бесит из звезд?
Красавица Кристина оказывается баронесочка. Кто знал ?
Когда мы заживём красиво и по доброму ?
Очень хочется назад в СССР
Наш ответ совку
ЛИОНУ на мыло
Межрасовые отношения
Муж считает что детей надо наказывать
Как избавиться от котлетного запаха? Почему они всегда воняют?
Что сделает Эрнест с Собчак за провал шоу на первом?Уволит? Заберёт гонорар в три миллиона или отправит по суд?