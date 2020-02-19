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Сериалы

"Атрофировалось чувство": снявшаяся голышом звезда сериала "Война семей" потеряла стыд

Арина Постникова. Фото: instagram.com/arishavalerievna/
Звезда сериала "Война семей" Арина Постникова рассказала о поцелуях на камеру с коллегой по цеху и эротической фотосессии. По словам артистки, она давно перестала стесняться.
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На ТНТ стартовала многосерийная комедия "Война семей", в которой Арина Постникова исполнила одну из главных ролей. Героиня артистки, Лена, влюбляется с лучшего друга отца – избранник старше девушки в два раза.

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Партнером Арины Постниковой по площадке стал Егор Бероев. Артистам пришлось изображать страсть и много целоваться. По словам актрисы, играть в сценах, наполненных нежностью и лаской, для нее не составляло труда.

"Не берусь отвечать за Егора, но для меня никаких сложностей не было. Моя героиня – женщина, которая хочет целовать своего мужчину. Читая сценарий, я понимала, что мне придется это делать", – отметила звезда сериала "Война семей".

Постникова заверила, что сотрудничать с Бероевым было легко. Егор помогал Арине в кадре. "Он вел меня за собой, как учитель", – добавила артистка.

Также звезда сериала "Война семей" прокомментировала пикантную фотосессию для мужского журнала. Снимки обнаженной Арины стали резонансными.

Постникова не скрывает, что раздеться в кадре для нее не проблема. Она давно не воспринимает голое тело как нечто из ряда вон входящее.

"У меня как у артистки атрофировалось чувство стыда относительно собственного тела. Часто говорят, что у артиста нет пола. Это действительно так", – цитирует знаменитость StarHit.

Позируя в чем мать родила, звезда сериала "Война семей" хотела доказать, что натуральная красота сексуальнее накачанных губ и силиконовой груди. Чтобы быть привлекательной, необязательно подгонять себя под навязанные стандарты и терять здоровье на столе у пластического хирурга.

19 февраля 2020, 11:50

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