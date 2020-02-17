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Сериалы

Сломанный забор, замерзшие актеры и арест: кошмарные съемки сериала "Война семей"

Кадр youtube.com
17 февраля на телеканале ТНТ стартует новый ситком "Война семей". Журналисты выяснили, как снимался комедийный сериал.
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Работа над многосерийной картиной велась в Подмосковье с июля по октябрь 2019 года. В районе 35-го километра Калужского шоссе, неподалеку от села Красная Пахра, киношники арендовали два стоящих рядом коттеджа.

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По сценарию в уютных домиках с голландским кирпичом на фасаде живут главные герои ситкома "Война семей". В реальности – это участки, принадлежащие разным хозяевам. Чтобы локация соответствовала сюжету, прилегающую к особнякам территорию необходимо было объединить. Пришлось снести забор, естественно, с согласия владельцев. Центральные персонажи, приятели и бизнес-партнеры Миша и Дима, так дружны, что решили не разграничивать территорию между своими домами.

Внутреннее убранство коттеджей тоже претерпело некоторые изменения. Чтобы отразить характеры героев, в домах был сделан ремонт. Также киношникам пришлось построить баню. Декорация получилась такой основательной, что при желании в ней даже можно попариться.

В процессе создания сериала "Война семей" съемочной группе постоянно приходилось выпутываться из неприятностей. Например, квартира, которая служила домом для одной из героинь, была продана. Когда киноделам потребовались досъемки, новые хозяева наотрез отказались пускать группу в свое жилище. Пришлось снимать недостающие кадры на крупных планах, чтобы перемена в интерьере не была заметна.

Сложности у создателей сериала "Война семей" возникли во время работы на улице. Киношникам потребовалась автоплатформа. Обычно на этот агрегат закрепляют автомобиль и камеры. Платформа едет по улице, а в кадре создается впечатление, что движется машина с артистами в ней.

В самый ответственный момент автоплатформу арестовали сотрудники ГИБДД. Стражи порядка не поддались на уговоры, поэтому сценарий пришлось переписывать.

Погода тоже не благоволила создателям сериала "Война семей". В кадре актерам приходилось "изнывать от жары", хотя температура вокруг не поднималась выше +12. Из-за непогоды некоторые сцены пришлось переносить в помещение.

Сложнее всего было в ноябре, когда пришло время играть "летнюю свадьбу". Внезапно выпал первый снег. Артисты работали в шортах и легких платьях, когда на улице было около нуля. Воду в открытом бассейне, куда должна была прыгнуть одна из девушек, пришлось подогреть искусственно, сообщает Teleprogramma.pro.

Добавим, в новом сериале "Война семей" снялись: Ольга Медынич, Светлана Колпакова, Джемал Тетруашвили, Александр Робак, Егор Бероев и другие. Режиссеров у ситкома было два: сначала Евгений Корчагин, а потом Илья Фарфель.

17 февраля 2020, 13:12

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