"Секс – это слабость": Бикович покаялся Собчак в интимных отношениях

Мужчина шокировал ведущую заявлением о том, что секс без чувств – это грех. Артист уверен, что люди должны противостоять своим слабостям, а похоть – одна из них. "Когда секс – не любовь, это уже декадентство", – отметил Милош Бикович.
Собчак уточнила, можно ли предаваться плотских утехам без большого светлого чувства в душе. "Ты веди свою жизнь, как ты хочешь, но я считаю, что это слабость. Со слабостью надо справляться", – высказался мужчина.
"Похоть – это некая энергия психологическая, которая входит в комплекс чувств, которые мы называем любовь. Если похоть выходит из этой системы, она превращается в слабость", – объяснил свою точку зрения артист.
Милош не скрывает, что далеко не святоша и практиковал отношения на одну ночь. Мужчина осуждает подобную систему взаимодействия между людьми. "Если ты сделал это один раз, два раза, три, в какой-то момент ты должен понять, что такой образ жизни никуда не ведет", – уверен серб. Однако Бикович считает, что у него есть преимущество перед остальными – осознанность своей греховности. "Я стараюсь быть лучше", – заявил серб. Мужчина пытается усмирить плоть, поэтому сейчас придерживается поста, как и все православные.
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